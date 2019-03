Agnone: i Carabinieri segnalano un ragazzo per possesso di hashish

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone, operando nell’ambito di una più ampia e pianificata strategia di azione, in chiave preventiva e repressiva nei confronti del fenomeno dello spaccio di droga, hanno effettuato una serie di controlli in molti dei luoghi in cui i giovani sono soliti ritrovarsi e dove, purtroppo, l’insidia della devianza può essere spesso in agguato. In tale contesto è finito nei guai un ragazzo della provincia, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish. La dose rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.