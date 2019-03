Confesercenti punta su impresa donna: Gabriella Faccone nominata nel coordinamento nazionale

La Confesercenti, (Organizzazione delle Piccole e Medie Imprese del settore Commercio, Artigianato, Turismo e Servizi), scommette su IMPRESA DONNA, Associazione interna al proprio mondo associativo. E’ quanto dichiara il Direttore Regionale Graziano D’Agostino che nomina nel coordinamento Nazionale di IMPRESA DONNA, Maria Gabriella Faccone, già Presidente Regionale di Assoviaggi Confesercenti. La scelta di designare l’imprenditrice del settore turismo, scaturisce dalla provata esperienza e dinamicità che la stessa ha dimostrato e maturato nel settore, volano importante per lo sviluppo dell’intero territorio. Già delegata in Camera di Commercio all’interno del Comitato dell’Imprenditoria Femminile, componente di giunta dell’Assoviaggi Nazionale, ha ricoperto il ruolo di Presidente della Parità e Pari Opportunità della Regione Molise. Tra i vari meriti: la capacità di creare rete sul territorio di far crescere le pari opportunità nella nostra Regione, con l’ausilio delle alte rappresentanti, coniugando impegno nel favorire la crescita ed il rafforzamento sociale, civile e professionale ed imprenditoriale in genere.