Maternità e lavoro, per le donne conciliarli è una corsa a ostacoli. Per gli uomini? Un percorso spianato. La vignetta diventa virale

Ai blocchi di partenza. Come gli sfidanti maschi, con lo stesso traguardo. Peccato che il percorso della loro corsa sia costellato da numerosi ostacoli: gli abiti da lavare e stirare, le cene e i pranzi da preparare, diversi impegni e responsabilità da mettere insieme. E quello degli uomini, in realtà, sia un percorso spianato, lineare.



Essere mamma e fare carriera nel lavoro è — ancora oggi — un’impresa. A ricordarcelo una vignetta diventata virale in Rete in questi giorni, postata il 5 febbraio scorso su Twitter dal miliardario indiano Anand Mahindra, presidente del Mahindra Group. L’uomo ha sperimentato cosa significhi occuparsi per una settimana di un bambino piccolo, il nipotino di un anno, e ha capito l’enorme carico che grava ogni giorno sulle spalle delle donne. Mahindra ha espresso solidarietà alle mamme che lavorano con un'immagine (disegnata dal fumettista Carlin ) che mostra appunto un gruppo di donne e uomini ai blocchi di partenza di una gara di corsa di atletica: «Esprimo la mia solidarietà a tutte le donne che lavorano e riconosco come i loro successi abbiano richiesto uno sforzo molto maggiore rispetto alla controparte maschile». La vignetta riporta, poi, nell'angolo in alto a sinistra la scritta spagnola «meritocracia», «meritocrazia». conItnua QUI