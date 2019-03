Operazione Pensa, polizia e carabinieri arrestano sei persone per droga

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, a completamento di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Campobasso, stanno eseguendo sei misure cautelari di cui due in carcere e quattro ai domiciliari, per i reati di concorso in spaccio di stupefacenti, rapine, lesioni aggravate, minacce. Inoltre, verranno eseguiti 14 decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico di tutti i quattordici indagati nel procedimento penale, attività che verrà svolta a Campobasso, Lucera e Roma.

I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 in Questura alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, del Questore, del Comandante Provinciale dei Carabinieri e dei Dirigenti degli Uffici Investigativi.