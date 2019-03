Femminicidio, Cacciavillani (nuovo sogno agnonese) : notizie svilite dai media, occorre una inversione di tendenza

No alle mimose si al rispetto. È questo il senso del messaggio del consigliere di Nuovo Sogno Agnonese Maurizio Cacciavillani. Il quale denuncia il poco rispetto per le vittime di femminicidio nei media nazionali del governo gialloverde.

"Ieri sono state assassinate due donne- si legge nel post fb - i Tg della Rai hanno dato la notizia alla fine del telegiornale, come se fossero delle morti di serie B. Non servono le mimose, serve riflettere su come sia possibile che certe discriminazioni avvengano anche sui mezzi di informazione di un ormai pseudo servizio pubblico".

Faremo nostro l'appello del rappresentante politico agnonese dando il rilievo che meritano a queste notizie.