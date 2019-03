Il Governo leghista a 5 stelle nel buco nero della Tav

Il buco nero (in inglese black hole) è un "corpo celeste" il cui capo gravitazionale è così intenso che nulla al suo interno può sfuggire all'esterno, nemmeno la luce. La velocità di fuga da un buco nero risulta dover essere superiore alla velocità della luce, ma poiché la velocità della luce è un limite insuperabile, nessuna particella di materia né alcun tipo di energia può allontanarsi da quel buco.

Il buco nero celeste richiama il buco nella montagna piemontese della Val di Susa per il tracciato Kiev-Lisbona e, più limitatamente, Torino-Lione. In esso si stanno annientando le forze che hanno voluto, a tutti i costi, prendere il potere, attraverso un contratto di tipo commerciale affaristico piuttosto che con una alleanza politica omogenea e organica. Purtroppo, in esso saranno annientate le risorse psicologiche e di fiducia interna e internazionale verso il nostro Paese, risorse che, invece, tanto servono all’Italia per uscire da una situazione di recessione cui stanno portando le beghe di Lega e 5Stelle. E lo spettacolo sta diventando davvero deprimente.

Di Maio: «Sono davvero sbalordito da questa minaccia di crisi di governo che viene dal ministro Salvini. E’ un momento in cui milioni di italiani aspettano quota 100 e reddito di cittadinanza. E Salvini minaccia una crisi di governo? Mi pare un atteggiamento irresponsabile. Se perdo questa partita non c'è più il campionato».

Salvini: «Luigi, io ho il 75% degli italiani che la vuole fare, la Tav. Io sono stato eletto per fare le cose e non per bloccarle».

E tra le diverse comunicazioni contrastanti e fortemente polemiche s’intravede anche la possibilità che i 5S rivedano la loro posizione circa l’autorizzazione a procedere contro Salvini per il Caso Diciotti.

Il buco nero della Tav sta inghiottendo tutto. Il mantra del «governo non è a rischio» non convince più nessuno: è facile ottenere compattezza quando i problemi sono semplici da affrontare o quando si tratta di dividere incarichi di governo e sottogoverno; più acrobatico quando si presentano temi identitari come autonomia delle regioni del Nord, legittima difesa, TAV (Treno ad alta velocità).





Enzo Carmine Delli Quadr