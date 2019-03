Ospedale di Agnone in Black out, si progetta l'evacuazione dei pazienti

Manca la corrente elettrica all'ospedale di Agnone. Durante una manutenzione è saltata una scheda e con essa sembrerebbe tutti i sistema di emergenza. La struttura è isolata. Intervenuta l'Enel, la Squadra di Asrem di Campobasso arrivata alle 13.45 e la Protezione Civile che è arrivata con gruppi elettrogeni per garantire le prestazioni ordinarie per i malati. In questo momento hanno escluso dal circuito il gruppo elettrogeno. Stamattina è scattato l'allarme al gruppo elettrogeno, da lì è saltato tutto e si sono creati problemi. Ogni apparecchiatura è out anche gli ascensori. E' in progetto l'evacuazione di tutti i pazienti dalla struttura qualora non si riesca a risolvere il problema.