La vicesindaca al convegno antiviolenza a rappresentanza del comune di Agnone

Agnone 8 Marzo 2019-Anche la vicesindaca di Agnone Linda Marcovecchio al convegno antiviolenza in rappresentanza del comune di Agnone, tenutosi presso l'Ospedale San Francesco Caracciolo. La vicesindaca, candidata alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Isernia del 24 Marzo 2019 e' una amministratrice della cosa pubblica molto sensibile alle tematiche femminili. In molte occasioni ha espresso la sua assoluta vicinanza alle donne vittime di violenza e le misure da adottare a contrasto del fenomeno

