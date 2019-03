Raccolta differenziata, è allarme rifiuti non conformi a Petacciato: cittadini in rivolta

Raccolta differenziata: cittadini in rivolta a Petacciato. Questo è lo scenario davanti al quale ci si ritrova per un problema che rischia di mettere a dura prova anche le menti più ecologiste. Le regole per la separazione dei rifiuti sono cambiate da poco ma i petacciatesi non sono stati messi a conoscenza di quali sono. I principi legislativi dicono che la legge non ammette ignoranza. Ma di certo non ammette nemmeno di non essere comunicata correttamente a chi la deve rispettare.

Ed è per questo che, anche tramite i social network, mettono a conoscenza i consiglieri comunali di minoranza Giuliana Ferrara e Matteo Fallica e la presidente del Comitato articolo 21 Paola Raspa di quanto sta accadendo.

In una lamentela si legge: Petacciato si è ritrovata piena di bollini rossi...nonostante nessuna informativa sia stata distribuita con le nuove regole

Ci sono molti anziani nel nostro parse che non vanno su fb

Forse è il caso di informarli....mia madre ad esempio sapeva che sarebbero state fatte molte multe dal nuovo gestore della nettezza urbana ma ignorava che le lattine ora vanno nella plastica. Mi auguro che non arrivino multe prima ancora che sia arrivata a casa di ogni cittadino l’informativa. Ma forse non è dovuta, non lo so. Se così fosse dobbiamo attivarci per raggiungere più cittadini possibili ed evitare multe insulse.

Per ora i bollini rossi sono solo avvertimenti. Non multe vere e proprie. Ma per non arrivare a questo sono tutti concordi sul fatto che vanno distribuiti volantini informativi con le nuove regole da rispettare.

Questa un’altra protesta di un cittadino imbufalito: “È vero che le persone civili devono rispettare le nuove norme,ma è anche vero che spesso le stesse sono caotiche e indecifrabili,tanto che neanche gli operatori ci capiscono un accidente. Poi, se ci aggiungiamo il loro comportamento arrogante e indisponente,fa si che la. situazione si aggrava. Le leggi vanno anche e soprattutto insegnate a rispettarle. A me non hanno ritirato neanche una busta contenente esclusivamente cartoni inzuppati di olio,i quali erano servito al trasporto delle pizze dalle pizzerie. Dal momento che il secco residuo non si può più portare neanche all'Isola ecologico,mi chiedo e chiedo,come si fa a smaltirlo. Io,personalmente,lo lascio appesa alla ringhiera,davanti a casa. Poi,si vedrà. Almeno avessero fornita la cittadinanza di appositi libretti d'istruzione,come avvenne in passato.

Ma che succede a chi riceve le ammonizioni? Le buste non riempite correttamente non vengono ritirate e la gente deve tenersi i rifiuti secchi in casa fino a venerdì prossimo. Con le ovvie difficoltà a gestire gli spazi dentro casa. Ma il caso di Petacciato, dove ora ritira la differenziata la Giuliani come a Montenero, Guglionesi, Larino, Campomarino e San Giacomo degli Schiavoni, non è il primo. Nei giorni scorsi lo stesso problema di bollino rosso per rifiuto non conforme, come riferisce il blog di Michele Mignogna Germinamente, è stato riscontrato anche a Larino.

A Petacciato, qualora non arrivino le giuste informazioni dalla ditta, sono pronti a una protesta più forte. Soprattutto per gli anziani che non possono comprendere regole mai spiegate.