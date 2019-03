Ex moglie scansafatiche? La giudice le nega il mantenimento

C'è chi vuole che le donne restino a casa a ricoprire il ruolo di angelo del focolare. C'è addirittura chi prevede un reddito di maternità per chi mette al mondo i figli e sceglie di restare a prendersene cura. Ma nel frattempo, in questi casi, si perde contatto col mondo del lavoro. Si esce dal circolo produttivo e si fa fatica a trovare una occupazione. Ma poi quando divorzi devi essere di colpo attiva nel cercarti lavoro. E magari trovarlo anche subito. Lo sostiene una sentenza emessa da un giudice di Treviso in una causa di separazione tra marito e moglie. "Se l'ex moglie - si legge - è una scansafatiche non ha diritto all'assegno di mantenimento. È la motivazione che ha spinto un giudice di Treviso a negare 1.900 euro al mese che una donna voleva come assegno divorzile ma anche a far interrompere la corresponsione di 1.100 euro che da oltre un anno riceveva dal suo ex marito. Lo riporta il Corriere del Veneto.

Per il collegio del Tribunale di Treviso (presieduto da una donna) il divario economico tra i due è effettivamente rilevante, ma a concorrervi vi sarebbe anche «l'inerzia» dimostrata dalla donna nel cercare un'occupazione. In più non vi sarebbe stato «alcun apprezzabile sacrificio della signora, durante la vita coniugale, che abbia contribuito alla formazione o all'aumento del patrimonio» e non esisterebbe prova «che sia stata condivisa anche la decisione della signora di dimettersi dalle attività lavorative». Donna che sarebbe laureata in economia e avrebbe un titolo spendibile sul mercato del lavoro Per continuare a leggere cliccare qui