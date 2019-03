Donna di 39 anni accoltellata a una gamba dal suo ex compagno

E' stata accoltellata a una gamba una donna di 39 anni originaria di Termoli e residente a San Salvo. L'episodio è successo poco prima delle 20 a San Salvo Marina, al Consorzio Icea. L'uomo, il suo ex compagno, dopo averla pedinata e perseguitata per mesi l'ha aggredita con l'intento di colpirla alla pancia. La vittima è stata medicata al pronto soccorso di Vasto dai sanitari del 118 e non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Notizia in aggiornamento

Fonte QUI