Accoltellata a San Salvo, la vittima aveva denunciato l'aggressore per stalking qualche ora prima dei fatti

Emergono nuovi particolari sulla 39enne di origini termolesi che nella serata di ieri è stata ferita alla gamba dall'ex compagno. La situazione clinica definisce la vittima fuori pericolo di vita, ma solo per un miracolo l'aggressione non si è tramutata nel primo femminicidio avvenuto nel 2019 a San Salvo. All'interno della coppia, secondo una prima ricostruzione fatta dall'avvocata di lei, Donatella Monaco, era da tempo che accadevano situazioni criminose.

Il 40enne indagato infatti, proprio nella giornata dell'aggressione, era stato denunciato dalla vittima per condotte persecutorie e per stalking. L'avvocata aveva chiesto il provvedimento del divieto di avvicinamento nei confronti di chi, poche ore dopo, si è scagliato con furia violenta nei confronti della vittima scagliandole contro 7 fendenti alla gamba. Una tragedia annunciata quindi, temuta molto dalla vittima, che ora si è affidata al lavoro delle forze dell'ordine per evitare che quanto avvenuto ieri sera si possa verificare nuovamente e in modo più grave.