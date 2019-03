Panchina rossa contro il femminicidio, il Comitato articolo 21 corona il suo impegno femminista a Petacciato

A tre anni dall’avvio del percorso di cicli di convegni “Violentemente” voluti dal Comitato articolo 21 di Petacciato, la presidente Paola Raspa e il già presidente e ora consigliere comunale Matteo Fallica hanno voluto lasciare un segno tangibile del loro impegno femminista in favore delle donne che subiscono violenza.

Fu l’8 marzo 2016 quando l’avventura del Comitato in tal senso iniziò. Dati e testimonianze hanno accompagnato il percorso di consapevolezza che ha portato all’inaugurazione, in viale Pietravalle a Petacciato, della panchina rossa in memoria delle vittime di femminicidio da loro donata. Un modo tangibile per pensare a chi ha dato la vita per la parità e l’autodeterminazione. Un pensiero a chi purtroppo non è sopravvissuta alla spirale di violenza.

E’ toccato proprio al fondatore del comitato Matteo Fallica, colui che ne ha voluto la nascita e ne ha disegnato per primo i percorsi, tenere una appassionata relazione sull’importanza di questo gesto. Accompagnato da chi deve punire chi usa comportamenti scorretti come il presidente vicario del Tribunale di Larino Daniele Colucci e da una testimonianza sulla prevenzione da parte di Sara Fauzia del centro antiviolenza regionale di Termoli.

“Sempre più orgoglioso di far parte del Comitato Art21 – ha commentato Matteo Fallica - È stata un'emozione fortissima partecipare al convegno in qualità di relatore nell' evento inaugurale della "panchina rossa". Il tutto però non sarebbe stato possibile senza il costante impegno e la sensibilità spiccata dell’attuale presidente Paola Raspa.

La quale a nome di tutto il comitato ha dichiarato quanto segue: “In tutto il mondo, la “panchina rossa”, colore del sangue , è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza di un uomo.

Il Comitato art.21 ha deciso di celebrare la memoria di tutte le donne uccise, donando la panchina a tutte le cittadine e ai cittadini di Petacciato, per mantenere sempre viva la memoria, come una fiamma. Non è una semplice panchina, ma un posto dove ci si siede con il massimo rispetto, per un momento di riflessione.

Ringraziamo tutti i membri del Comitato Articolo Ventuno, Don Mario Colavita che ha benedetto l'evento, il presidente vicario del tribunale di Larino, giudice Daniele Colucci, Sara Fauzia del centro antiviolenza di Termoli e Matteo Fallica per le relazioni al Convegno, Domenico Bevilacqua per la messa in posa, l'Amministrazione comunale, e tutte le donne e gli uomini che quotidianamente si battono per la parità di genere e che ci ispirano all'impegno per rendere il nostro paese un posto migliore.

Recatevi alla “Panchina Rossa”, situata per il Viale Pietravalle e, come troverete scritto sulla targa “…lascia qui un pensiero che sia una rosa…”.

L’impegno del comitato a favore della tutela e delle conquiste sociali e politiche delle donne continuerà incessantemente. L’attuale formazione del Comitato ne è una garanzia.