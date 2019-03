Cura della Sla, il dottor Cristiano Carlomagno di Agnone incaricato dal ministero per combatterla con uno studio triennale sulla saliva.

Il Dr. Cristiano Carlomagno di Agnone è stato incaricato dal Ministero della Salute per lavorare su un progetto triennale sull’analisi Raman della saliva come piattaforma diagnostica per la sclerosi laterale amiotrofica (SLA)!Il progetto intitolato “Verso un potente strumento per la stratificazione dei pazienti con sclerosi laterale amiotrofica: rilevazione di biomarker salivari mediante la combinazione di spettroscopia Raman e spettrometria MALDI-TOF” è stato presentato come uno step iniziale al progetto di ricerca finalizzata per il 2018.

Cristiano, che spesso fa ritorno a Agnone per un saluto alla sua famiglia, sarà supportato da tutto il team Labion per realizzare il progetto in collaborazione con l’Unità di riabilitazione intensiva polmonare coordinata dal Dr. Palo Banfi presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi (IRCCS S. Maria Nascente) a Milano.Il progetto ha già portato a dati preliminari promettenti che verranno pubblicati a breve e la metodologia proposta rappresenta un approccio innovativo per monitorare la progressione della SLA in modo non invasivo.La validazione della piattaforma Raman per la stratificazione dei pazienti con SLA non solo aiuterà ad accelerare la procedura diagnostica, ma anche a personalizzare e perfezionare l’approccio terapeutico in modo prospettico migliorando la prognosi

FONTE QUI