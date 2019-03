Da Olzai a Castiglione: le pecore pascolano e arrivano in paese, tutto regolare

In realtà agrosilvopastorali vedere delle pecore è una cosa notiziabile? Dipende dai casi. Se le si trovano in posizioni insolite forse sì. Sennò diventa l'ordinario, un qualcosa che è possibile vedere tutti i giorni. Come a Olzai, nella Barbagia come documentato da labarbagia.net, così come a Castiglione come documentato da un giornale on line questa mattina.

Capita dove ci sono pastori che pascolano. Nel caso abruzzese foto è avvenuto nella parte alta del paese di fronte la rotonda..alla strada che scende a destra della foto porta all'area artigianale strada di campagna di dove passa e pascola un pastore. Quella pecora era rimasta indietro capita spesso gli animali più vecchi. Stessa cosa ad Olzai, in Barbagia, dove le pecore sono passate in pieno centro prima di arrivare al pascolo. Magari quella abruzzese non scappava dall'arrosticino ma aspettava un piatto di verdura dal proprietario dell'abitazione.

Notiziabili queste cose? Solo per chi si meraviglia ancora per un pascolo che passa per il paese.