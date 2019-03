Agnone, i carabinieri segnalano due giovani assuntori di marijuana.

Fine settimana all’insegna dei controlli del territorio per i Carabinieri della Compagnia di Agnone, per contrastare i traffici illeciti di sostanze stupefacenti nell’alto Molise.In tale contesto i militari hanno segnalato due ragazzi che erano in vacanza, ma residenti in provincia di Lecce alla competente Prefettura, quali detentori di sostanze stupefacenti per farne uso personale. Questi ultimi venivano sorpresi a fumare una sigaretta artigianale composta da sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché ne rinvenivano una seconda occultata nei pantaloni. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate, mentre continua serrata l’attività dell’Arma per debellare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di droga, in particolare tra i giovani.