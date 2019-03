Amministrative 2019: partono i lavori di Io amo Campobasso

In città pareche l’attività preferita sia il cercare di dare un nome e un volto al nostro candidato Sindaco. Così il toto-nome impazza e ci ha vistiprima accreditati come gruppo a supporto di Michele Durante, che invece si è candidato per il ruolo di Segretario regionale del PD, poi come gruppo di riferimento per la candidatura dell’avvocato Mariano Prencipe, stimato professionista e firmatario del nostro Manifesto, infine destinataridell’indiscrezione riguardante ilnoto giornalista Rai, di origini molisane, Domenico Iannacone. Siamo orgogliosi di poter dire che anche lui èfra i primi firmatari del nostro manifesto,il suo appoggio è per noi prova del fatto che siamo sulla strada giusta. Domenico, però,non ha alcuna intenzione di lasciare la sua carriera candidandosi alla guida dell’amministrazione di Campobasso.

Intanto, mentre in città sono tutti interessati ai nomi e ai volti, IO AMO CAMPOBASSO continua a tessere la sua tela. Ci siamo riunitiancora nella giornata di sabato 9 marzo per portare avanti il lavoro di redazione del PROGRAMMA ELETTORALE.

“Io amo Campobasso vuole tentare ancora una volta” dichiara la portavoce Paola Liberanome, “di ribaltare lo schema classico in voga in città, partendo dai contenuti, da un programma stilato insieme ai firmatari del manifesto, molti dei qualihanno inteso dare la loro disponibilità e fornito le proprie conoscenze e competenze per uno o più ambiti di intervento”.

Il gruppo di lavoro è infatti formato da circa cento dei cinquecento firmatari e sta lavorando alla redazione del documento. Punto di partenza: i 10 punti del Manifesto pubblicato il 14 febbraio scorso.

“Molti ci chiedono di smentire o confermare le voci riguardanti il candidato Sindaco” aggiunge Mario Davinelli,anche lui portavoce del movimento,“noi rispondiamo che proseguiamosul nostro cammino, lavorandoal programma per il governo della città e alle altre attività previste;solo al momento opportuno parleremodei candidati”.

Quanto al lavoro svolto nella giornata di sabato “i lavori sono ormai avviati e siamo certi che porteranno ottimi risultati, vista anche la partecipazionenumerosa di cittadini,di professionisti ed esperti dei vari settori.Posso dire con certezza che stiamo tracciando una via nuova, chiamando alla stesura del nostro programma chi, riconoscendosi nei valori espressi dal manifesto, sta mettendo a disposizione di tutta la città le proprie competenze”, prosegue Davinelli “per garantire piena condivisione di azioni, obiettivi e strumenti finalmente efficaci e realistici”.

“Il nostro slogan in questi giorni è: avanti tutta, testa bassa e lavorare. Non ci perdiamo in discussioni oziose sul ‘candidato del giorno’ estratto dalla lista dei nostri firmatari”, continua Davinelli, “anche se questo interesse nei nostri confrontici riempie di orgoglio perché ci dà la conferma che tra di noi ci sono personalità di straordinario valore umano e professionale”.

Il principale obiettivodel gruppo è di creare un programma che non guardi solo alle elezioni del prossimo maggio,ma che possa invece rappresentarela nostra piattaforma strategica anche per gli anni a venire, aggiornatacostantemente grazie al contributo di chi sarà parte attiva di IAC in futuro.

Lo conferma Paola Liberanome, affermando che “quello che ancora non è chiaro nella mente di molti è che la scadenza elettorale di maggio è solo un piccolo passaggio (obbligato) di un percorso più lungoche questo gruppo vuole percorrere. IACdiventerà un laboratorio aperto per Campobasso, partecipandocon competenza e cognizione di causa alla vita della città. Per questo motivo, a breve il gruppo si costituirà in Associazione, nonostante ciò non sia strettamente necessario per concorrere alle prossime elezioni amministrative”.