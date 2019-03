Choc dall'Ucraina: Al Bano nella lista dei 147 del ministro della Cultura considerato minaccia nazionale

In Italia è molto apprezzato dal governo gialloverde. Anche perchè più volte ha difeso l'operato del ministro Matteo Salvini. Parliamo del cantante Albano Carrisi meglio conosciuto come Al Bano. Il ministero della Cultura ucraino lo ha inserito nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale.

Un elenco compilato e aggiornato dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale dell'Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali.Nella black list ci sono ora 147 persone. Lo riferisce l'agenzia Interfax. Al Bano e Romina Power negli anni Ottanta e Novanta erano famosi anche in Unione Sovietica e anche in anni recenti sono tornati in Russia per i concerti della reunion.