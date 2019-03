Venafro, furto in esercizi commerciali: Carabinieri ritrovano parte della refurtiva

Furto in due esercizi commerciali nell’hinterland venafrano.I Carabinieri della Compagnia di Venafroritrovano parte della refurtiva.Nella decorsa notte, in un esercizio pubblico i malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso sono riusciti ad entrare all’interno ed asportare tre slot machine ed un cambiamonete, nonché un furgone di proprietà del titolare.Nella seconda attività commerciale, inveceveniva rubato un computer e prodotti di profumeria.Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della citata Compagnia, allertati nella mattinata dai denuncianti.Contestualmente venivanoavviate le ricerche,con riscontro positivo da parte dei militari che ritrovavano il furgone,usato per l’azione criminosa, ben nascosto in una strada di montagna con all’interno le tre slot machine.Sia il mezzo che gli apparecchi elettronici venivano restituiti al denunciante. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per individuare gli autori del colpo e la rimanente refurtiva.