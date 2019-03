Disabili e aree demaniali per la balneazione, Romagnuolo: ecco la mia proposta di legge

Il 16 febbraio scorso per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione, ho presentato una mia proposta di legge regionale tesa a consentire il rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini e il diritto dei diversamente abili ad una migliore qualità della vita. Il mio vero obiettivo, è dunque quello di assicurare il riconoscimento e la promozione del principio di accessibilità, di visitabilità e di adattabilità sui diritti delle persone con disabilità. E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo. La legge che presto sarà presto discussa in aula, ha continuato Romagnuolo, prevede l'erogazione di un contributo in favore dei Comuni costieri del Molise, in forma singola o associata, per provvedere alla realizzazione di interventi volti a garantire la totale accessibilità e fruibilità, da parte delle persone con disabilità, delle spiagge demaniali molisane. In particolare, ha concluso Romagnuolo, si arriverà a dotare le spiagge libere di idonei ed accessibili servizi igienici e adeguate discese al mare, che permettano alle persone con disabilità di arrivare in prossimità della battigia senza dover impattare nella sabbia con la carrozzina.