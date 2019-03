Caos Lega: le due consigliere definitivamente espulse. Per Toma iniziano i problemi

Sembrava dover essere mitigato il provvedimento di Salvini nei confronti della consigliera Filomena Calenda. Invece oggi pomeriggio sia lei che Aida Romagnuolo hanno ricevuto il provvedimento di espulsione. Questo significa, in maniera definitiva, che la Lega non ha più rappresentanza in Consiglio Regionale. Ma se la prima stagione dell soap opera si chiude così, ora si apre un secondo capitolo. Che è quello degli equilibri interni alla maggioranza. Aida Romagnuolo ha già sostenuto che voterà solo per i provvedimenti che ritiene giusti per il Molise qualora non venga rimosso l'assessore Mazzuto dal suo incarico. Probabile che sarà questo il tema della riunione di maggioranza prevista per domani alle 17.

Un assessore della Lega senza la Lega in consiglio diventerebbe una spina nel fianco per Toma che dovrebbe puntare su una maggioranza tutta in aula per la votazione dei suoi provvedimenti. Basta una defaillance e la maggioranza rischia il tracollo. Con il caso Mazzuto si sono salvati con un 10 a 10. In futuro basta un consigliere malato a mettere tutto in discussione. Per Toma inizia ora la vera battaglia di sopravvivenza.