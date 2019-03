Castiglione Messer Marino, possibile richiedere il rimborso per le spese di mensa scolastica

Con la circolare n.3 del 2 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che all'interno della dichiarazione dei redditi, tra i costi detraibili in materia di istruzione, è compresa la spesa sostenuta per la refezione scolastica dei figli a carico.

La normativa non prevede distinzione tra scuola pubblica e privata. I costi detraibili non possono superare i 786 euro annui per alunno.Gli interessati possono recarsi presso l'ufficio ragioneria del Comune di Castiglione Messer Marino per richiedere la certificazione degli importi versati.