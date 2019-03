Piano regionale dei trasporti, è accordo tra Governo e Giunta: Toma a Roma per la firma

Un provvedimento che si attendeva da tempo: il nuovo piano dei trasporti e della mobilità. Il via libera dalla giunta regionale è arrivato su proposta dell'assessore Vincenzo Niro. E' stato approvato lo schema di accordo istituzionale con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Ora toccherà al governatore Donato Toma a sottoscrivere a Roma l'accordo.

Il tutto è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra le parti per la predisposizione e l'elaborazione di 2 documenti: il piano della mobilità e trasporti secondo le linee guida provato dalla Giunta Regionale 15 ottobre 2018 il piano dei servizi minimi del trasporto pubblico locale. L'attuale piano in vigore è risalente al 2002 e risulta completamente superato dalla situazione attuale. Provvedimento che anticipa il bando per l'individuazione del gestore unico dei trasporti.