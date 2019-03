Partito Democratico, il nuovo presidente è Antonio D'Alete: per le amministrative si punterebbe sulle riconferme

Il Pd dell'era Facciolla riparte e cannibalizza anche la presidenza. Durante la prima assemblea regionale, svoltasi questa sera a Campobasso, è stato eletto il presidente del partito. Quella figura di garanzia che serve alla segreteria per essere più completa. La maggioranza rappresentata da Democratici per Facciolla e Unione per Facciolla ha puntato sulla figura di Antonio Pardo D'Alete. Il larinese- campobassano presente nel partito dalla sua fondazione e proveniente, come cultura politica, dall'area Ds. Come si poteva prevedere la proposta del segretario è andata a buon fine e quindi D'Alete da oggi è il presidente del Partito con 35 voti.

Le opposizioni avevano puntato sulla figura di Stefano Buono, il venafrano che si era classificato terzo alle primarie di segretario con oltre 2mila voti. Ma il suo nome è stato sconfitto anche per la presidenza. Risultando secondo e non aggiudicandosi quindi la poltrona. Sconfitto alle primarie e candidato perdente anche alla carica di presidente. Inizia così l'era Facciolla. L'Eddie Merckx del Pd abituato alla vittoria, al quale ora tocca la seconda sfida: la riconferma del centrosinistra alle elezioni amministrative di maggio. E sembra per questo voler puntare sugli uscenti Battista per Campobasso e Sbrocca per Termoli.

Ma chi è il nuovo presidente del partito? E' stato eletto consigliere regionale di minoranza nell' ottava e nella nona legislatura in quota Ds nel collegio di Campobasso e resta in carica per 10 anni. Nel 2006 iassunse l'incarico di vicepresidente del Consiglio regionale.