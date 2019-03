Consiglio Regionale, niente cambio di gruppo per le ex leghiste: ora si parli dei lavoratori

Il Consiglio Regionale va avanti. Nessuna comunicazione di cambio gruppo per le consigliere Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. Che tecnicamente come gruppo consiliare restano sotto il nome Lega ma preparano invece un nuovo movimento politico per le amministrative di maggio.

La stessa Filomena Calenda ha esordito in consiglio regionale chiedendo di risolvere la questione ammortizzatori sociali per la Ex Ittierre. Micaela Fanelli del Pd presenta anche una interrogazione urgente per un bando sull'apicoltura. Altro argomento che potrebbe andare all'ordine del giorno è la fermata soppressa per i lavoratori della Sevel.

Un consiglio regionale che è stato preceduto da una protesta proprio dei lavoratori ex Ittierre. Ora è in corso una riunione dei capigruppo per decidere l'andamento dei lavori.