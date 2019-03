Pd, il cronoprogramma di Facciolla: se ci saranno primarie a Campobasso e Termoli entro i primi di aprile

Candidare Antonio Battista per la coalizione di centrosinistra a Campobasso e Angelo Sbrocca a Termoli. Sarebbe questa la soluzione proposta al Pd di Facciolla. Ma non è detto che si realizzi. Lo ha dichiarato questa mattina ai microfoni di Altomolise.net e Teleregionemolise il segretario del partito democratico Vittorino Facciolla.

La rosa di soluzioni probabili è aperta: riconferme degli uscenti in entrambe le città, primarie solo in una delle due e primarie in entrambe. "E' una questione - ha continuato Facciolla - che verrà discussa già la prossima settimana con i segretari cittadini, dopo che verrà definita, nella giornata di lunedì la segreteria regionale".

Un organismo in cui saranno presenti anche le minoranze di Michele Durante e Stefano Buono. Una data delle primarie Pd per le amministrative, se ci saranno, è prevista a stretto giro di posta: non oltre i primi giorni di aprile. E sulla presidenza ci sarà una staffetta tra D'Alete e Coia.

