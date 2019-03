Longano, l'onorevole Berardi presenta il suo libro

Si terrà venerdì 15 Marzo alle ore 18, 30 a Longano nella sala consiliare del Comune del bel borgo molisano, la presentazione del libro American Saga il cui autore on. Amato Libero Berardi ha voluto dedicare al Molise e alla sua comunità di origine, per l'appunto Lonfano. Curato in modo pregevole da Silvio Sallicandro con la supervisione dell'on. Marco Pugliese, il libro offre al lettore una piacevole sensazione dove da una parte si fotografa uno spaccato di vita quotidiana di uno dei tanti comuni molisani come Longano e, dall'altra, i rapporti di amicizia che legano Amato Berardi alla sua comunità, al suo paese d'origine. Ricco di fotografie con uomini potentissimi e di primo piano internazionale, il libro si presenta come una fonte di forti emozioni, perchè rievoca la storia, gli umori, le passioni, gli amori e l'attaccamento di Amato Berardi alla sua terra e al suo pese natio, ma, anche il successo di un molisano qualunque come Berardi, uno di noi, uno dei tanti, che emigrato bambino con la famiglia negli States a Filafelfia nei primi anni "70, diventa uno degli maggiori uomini di successo e tra i più importanti, famosi ed influenti d'America, nonchè deputato al Parlamento Italiano.

Con Amato Libero Berardi, a parlare della sua storia personale vissuta tra Longano e Filadelfia, ci saranno la consigliera regionale Aida Romagnuolo, l'on. Marco Pugliese e il dott. Lorenzo Lommano dove quest'ultimo traccerà un breve spaccato di storia dai tempi dei sanniti ai giorni d'oggi.