Violenza al Cardarelli, ausiliario sanitario picchiato e rapinato: indaga la volante

La sicurezza notturna all’interno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Se n’è parlato spesso ma non si è fatto poi molto per garantirla. E’ di stanotte un episodio che ha messo a dura prova la sicurezza del personale che lavora all’interno dell’ospedale. La vittima dell’aggressione è un ausiliario che lavora al turno di notte.

Mentre attraversava uno dei corridoi del Cardarelli è stata avvicinata da un uomo che aveva solo gli occhi scoperti. In poco tempo la richiesta di soldi. Al no del lavoratore è scattata la violenza. Prima le botte, poi lo strappo della divisa e successivamente le mani al collo.

Solo le urla hanno allertato i colleghi al lavoro che hanno allertato il 113. L’aggressore però è riuscito a fuggire. Senza essere fermato da nessuno ed essere ripreso da nessuna telecamera. Sono immediatamente scattate le indagini della squadra volante per risalire al gesto. Per la vittima una prognosi di qualche giorno per le escoriazioni subite. Il personale sanitario è ora preoccupato. Nulla è stato mai fatto per impedire a chiunque di entrare e uscire dall’ospedale e mettere a rischio l’incolumità di chi lavora al bene dei malati.