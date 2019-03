Oggi 15 Marzo i giovani in piazza per la tutela dell'ambiente,gli adulti a Agnone abbandonano i rifiuti

Oggi 15 marzo è il giorno fissato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg per un “climate strike” – uno sciopero per il clima – degli studenti contro il riscaldamento climatico, la tutela dell'ambiente.

In tutto il mondo i ragazzi scendono in piazza per chiedere ai governanti provvedimenti efficaci per correre ai ripari prima che sia davvero troppo tardi.Previste manifestazioni in tutta Italia. A Isernia l'appuntamento in corso Risorgimento presso l'istituto Fermi-Mattei ALLE ORE 11. E mentre i giovani, gli studenti chiedono provvedimenti agli stati per la tutela dell'Ambiente e del clima, gli adulti con noncuranza continuano ad abbandonare rifiuti, nelle strade , nei boschi, come si vede nelle foto nei pressi della campagna agnonese.