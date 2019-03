Picchia e vessa la moglie da un anno, marito violento allontanato a Petrella Tifernina

Maltrattamenti in famiglia, nei confronti della moglie a partire dal maggio 2018. Per questo motivo un uomo di Petrella Tifernina, nella giornata di ieri ha subito il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ordinato dal Gip del Tribunale di Campobasso su una indagine della Procura ed eseguito dai carabinieri.

La donna da quasi un anno era vittima di qualsiasi tipo di condotte violente da parte del marito: dalle minacce alle urla, fino alle botte. Una condizione che la portava a vivere una costante situazione di assoggettamento e di paura. Per la quale non è stata nemmeno lei personalmente a presentare denuncia ma si è rivolta a parenti e conoscenti per chiedere aiuto. Solo in seguito si è attivata la procedura per la denuncia.