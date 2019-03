Consiglio regionale, ecco gli argomenti all'ordine del giorno di martedì 19

Su convocazione del Presidente Salvatore Micone, martedi 19 marzo si terrà la prossima seduta del Consiglio regionale. Questi gli argomenti che l’Assemblea sarà chiamata a discutere:

1. Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Nola, Fontana, Manzo, Romagnuolo Aida, Iorio, Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Attivazione contratti aggiuntivi di formazione specialistica per professioni sanitarie finanziati con risorse regionali" [Prima iscrizione seduta del 19 febbraio 2019];

2. Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Tedeschi, Romagnuolo Nicola E., D'Egidio, Micone, Cefaratti, Matteo, Pallante, Calenda, Romagnuolo Aida, Di Lucente e Iorio, ad oggetto "Esclusione della centrale termoelettrica di Pozzilli (Herambiente) dall'elenco degli inceneritori di cui all'art. 35 del D.lgs. 133/2014 (c.d. sblocca Italia);

3. Mozione, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Completamento sottopasso ferroviario di Bojano" [Prima iscrizione seduta del 18 dicembre 2018];

4. Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Nola, Primiani, Manzo, De Chirico e Fontana, ad oggetto "Comune di Civitacampomarano - Proroga stato di emergenza" [Prima iscrizione seduta dell'11 dicembre 2018];

5. Mozione, a firma dei consiglieri Fontana, Greco, Primiani, Nola e De Chirico, ad oggetto > [Prima iscrizione seduta del 12 febbraio 2019];

6. Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, Nola, De Chirico e Primiani, ad oggetto "Affidamento di servizi di assistenza tecnica al POR Molise FESR 2014-2020 e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise" [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018]

7. Interrogazione con risposta orale e scritta a firma, del consigliere Manzo, ad oggetto “Stato realizzazione Acquedotto "Molisano Centrale";

8. Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso - Bojano. Collegio dei revisori dei conti - Nomina di tre membri effettivi, di cui uno individuato con funzioni di Presiente, e da due supplenti. Avviso n. 18/2019 - BURM N. 63 DEL 2018 (Scadenza 31 dicembre 2018) [Documentazione trasmessa in data 21 febbraio 2019 prot. n. 1397];

9. Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno. Collegio dei revisori dei conti. Nomina di tre membri effettivi, di cui uno individuato con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Avviso n. 19/2018 - BURM n. 63 del 2018 (Scadenza 31 dicembre 2018) [Documentazione trasmessa in data 21 febbraio 2019 prot. n. 1397];

10. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Collegio dei revisori dei conti - Designazione di un membro. Avviso n. 20/2018 pubblicato nel BURM n. 1 del 16 gennaio 2019 (Scadenza 15 febbraio 2019) [Documentazione trasmessa in data 21 febbraio 2019 prot. n. 1397];

11. Legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20 (Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico), art. 4, comma 3, lett.d). Nomina di due consiglieri quali componenti del Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza di cui uno con funzioni di presidente del Comitato;

12. Commissione regionale per la parità e per le pari opportunità. Elezione di un componente in sostituzione di un dimissionario. Legge regionale 13 aprile 2000 n. 23. [Trasmesso in data 3/01/2019 prot. n. 39/19].