Manifestazioni clima, la denuncia di Io amo Campobasso: nessuna adesione nel capoluogo ci siamo noi

La denuncia è del movimento civico Io amo Campobasso. Ed è riferita alla lotta per il clima e alla mancanza di partecipazione da parte della città di Campobasso. Come abbiamo già documentato in altri articoli a Isernia c'è una regolare manifestazione.

Ma veniamo al capoluogo di regione. Che spesso rimane fuori dai circuiti di protesta nazionali. Oggi per il clima ma la settimana scorsa anche per le donne. Infatti non ci fu nessuna manifestazione nemmeno venerdì scorso aderente al circolo Non una di meno.

Ma torniamo all'ambiente. Con questo messaggio è arrivata la denuncia di Io amo Campobasso: Io amo Greta Thunberg. "Tutto il mondo si ferma questo 15 marzo 2019, è lo sciopero mondiale per il clima. Partecipano 1769 posti in 122 Paesi. 140 città circa aderiscono anche in Italia. Nessuna purtroppo dal Molise.

A Campobasso dunque nessuna manifestazione ufficiale, nessuna partecipazione del Comune. Ma qualcuno che sostiene la piccola Greta, sedicenne svedese, nella sua battaglia fatta di scioperi davanti il parlamento svedese, comunque c'è, anche a Campobasso".