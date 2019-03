Collegamento Agnone Castiglione tra buche e segnaletica inesistente: ecco il medioevo infrastrutturale

In questo video è presente un tratto della vecchia mulattiera che collega Agnone a Castiglione Messer Marino. Quella che dal settembre scorso ha sostituito il Ponte Sente, chiuso perchè necessita del lavoro di messa in sicurezza. Ma quale sicurezza sulla mulattiera? E quale segnaletica?

Sono le domande di chi ha realizzato questo video. Dove la strada appare in tutte le sue criticità. Crateri lunari che mettono a rischio le auto e segnaletica che solo all'apparenza sembra voler dividere la carreggiata in due ed evitare incidenti. La verità è che sembra una incompiuta che serve a poco. Con strade simili come si può pensare di progettare e fare economia? E' praticamente impossibile. Almeno fino a quando non partiranno i lavori della messa in sicurezza del Ponte.