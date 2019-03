Nasrin Sotoudeh condannata a 38 anni e 148 frustate per il suo impegno civile. La giornalista Carla Ferrante lancia la petizione: va liberata immediatamente

Nasrin Sotoudeh dev’essere rilasciata immediatamente e questa oscena sentenza dev’essere subito annullata. E' questo l'appello che la giornalista molisana Carla Ferrante, attraverso una petizione di firme indirizzata all'Ocse e ad Amnesty International, ha lanciato per una giustizia a favore delle donne.

Ma chi è Nasrin? E' l'iraniana condannata a 38 anni di prigione e 148 frustate per aver sostenuto i diritti umani. Nasrin Sotoudeh è stata arrestata nella sua abitazione il 13 giugno 2018 ed è attualmente detenuta nella prigione di Teheran. Tra i reati, riferiti unicamente al suo pacifico lavoro in favore dei diritti umani, figurano “incitamento alla corruzione e alla prostituzione”, “commissione di un atto peccaminoso, essendo apparsa in pubblico senza il velo” e “interruzione dell’ordine pubblico”. il giudice Mohammad Moghiseh ha applicato il massimo della pena per ognuno dei sette capi d’accusa.Nasrin Sotoudeh, avvocatessa iraniana e attivista per i diritti umani, è stata condannata a 38 anni di carcere e a 148 frustate.

Per firmare cliccare qui.