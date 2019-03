Gemellaggio Chappelle Riccia, Fanelli: questa è l'Europa che i nostri padri hanno voluto per noi

Gemellaggio Chappelle Riccia: l’abbraccio sincero tra due comunità legate dal filo della storia, l’esempio più bello dell’Europa che integra, accoglie e non dimentica.

Il lavoro, i sacrifici, la dignità, l’amore per la vecchia e la nuova terra. Sono queste le solide basi sulle quali si fonda il gemellaggio tra le città di Riccia e Chappelle, che rinnoviamo oggi in Belgio, dopo il primo incontro istituzionale dello scorso luglio in Molise, al termine del mio mandato da Sindaco.

Un rispetto tra popoli diversi e lontani nato dalla laboriosità, dall’onestà, dalla solidarietà e dall’aiuto reciproco. Dalla speranza e non dalla paura, dalla voglia di aiutarsi e costruire insieme un futuro migliore del passato.

Ieri sera l’abbraccio tra le due comunità, le due amministrazioni ed i due gonfaloni comunali, alla presenza del neo Ambasciatore del Molise nel Mondo, Donato Mastropietro di Cercepiccola, nell’incontro magistralmente organizzato dal comitato presieduto da Giuseppe Barrassi e dalle famiglie riccesi residenti a Chappelle. I Persichetti, i Moffa, Del Zingaro, Barrassi, Testa, Branducci, Fanelli. E il momento più simbolico e importante, la stretta di mano tra i Sindaci Karl De Vos e Pietro Testa. Poi la bellissima serata a Pieton, nella Casa del Popolo, dove si sono ritrovate tre generazione di riccesi e per l’occasione è stato anche proiettato il cortometraggio su Riccia presentato la scorsa settimana.

Lingua ufficiale della divertentissima conviviale, il francoriccese!

E tante, tante risate con le meravigliose donne Marilina Mancini, Stella Moffa, Veronica Persichetti e alle amiche Ninetta, Luisa, Concetta, Marilina, a Salvatore Ciccotelli e alla moglie belga Emeline. Un grazie particolare a Mario e la moglie Eveline - che ha imparato a tessere il tombolo magnificamente - e a tutta questa bellissima comunità dove vivono in pace e armonia oltre diecimila italiani.

Questa è l’Europa che i nostri padri hanno voluto per noi, questo è il modello che dobbiamo proteggere e consegnare intatto ai nostri figli.

Micaela Fanelli

Consigliera regionale