Federico (5 stelle) : non lavoro per Donato Toma ma per i molisani

E' della giornata di oggi la nota del gruppo consiliare Toma presidente, che in un ambiente medievale e citando Filippo il Bello di Francia, che il presidente della Regione Donato Toma si è lamentato delle crociate che l'onorevole Antonio Federico farebbe contro di lui. A partire dalla questione sanità per la quale il pentastellato si è battuto affinchè i ruoli di commissario e presidente venissero separati.

L'onorevole Federico, senza entrare nei dettagli delle accuse di Donato Toma, ha risposto con uno stringato post su facebook alle accuse del presidente della Regione.

"Il Presidente della Regione Donato Toma - ha sottolineato Federico - oggi ha scritto una lettera con cui si lamenta di me perché dice che non lavoro per lui. Questo mi rallegra perché vuol dire che sto lavorando bene e lo sto facendo solo per i molisani".