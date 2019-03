Pierpaolo Giannubilo candidato al premio Strega con il "Risolutore", i complimenti del sindaco Battista

“Mi complimento con Pier Paolo Giannubilo che, con il suo ultimo romanzo, il Risolutore edito da Rizzoli, è nella dozzina delle opere candidate al Premio Strega, il più prestigioso riconoscimento letterario del Paese. Nella storia di Campobasso un fatto di straordinario rilievo.

Già successo di pubblico e critica, il Risolutore si posiziona adesso tra i libri più interessanti e meritori di attenzione della narrativa italiana: ne sono profondamente orgoglioso.

Al professore Giannubilo, giovane, ma da anni ormai riferimento per tanti studenti liceali della nostra città, le più vive congratulazioni per questo traguardo di assoluto valore. Con emozione Campobasso fa il tifo per lui”.

Antonio Battista

sindaco di Campobasso