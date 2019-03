Degrado Piazza Plebiscito Agnone, euro 70.000 per la messa in sicurezza della storica piazza

Altomolise.net aveva già ricevuto numerose segnalazioni sullo stato di degrado di piazza Plebiscito ad Agnone che si sbriciola come un grissino e appare come un campo minato. E' stata pubblicata comunque la delibera della messa in sicurezza della pavimentazione della bella e storica piazza, che prevede un impegno di spesa di euro 70.000 e qualcuno dice: Finalmente!

"IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s m.i.; RICHIAMATE le linee guida emesse dall’A.N.A.C. attinenti al D. Lgs. n.50/2016 RICHIAMATO l’art. 7 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. In riferimento alle opere di: “Messa in sicurezza di Piazza Plebiscito mediante la sostituzione della pavimentazione” dell’importo di euro 70.000,00 PROPONE Di APPROVARE il progetto esecutivo relativo alla sostituzione della pavimentazione di Piazza Plebiscito. Di APPROVARE il Quadro Economico che si riporta di seguito: STIMA RIEPILOGATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Suddivisa ai sensi degli art. 16 del D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 A LAVORI A BASE D’ASTA A1 Lavori a misura € 62.585,66 di cui oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso (2,5% A1) € 1.564,64 A2 Oneri Sicurezza speciali (non soggetti a ribasso) € 1.050,70 TOTALE LAVORI A € 63.636,36 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE B1 IVA (10% di A) € 6.363,64 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 6.363,64 A+B TOTALE € 70.000,00 DI STABILIRE che si può procedere all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018, previa consultazione di tre operatori economici. IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO f.to Geom. Carmine MASCIOTRA" http://file:///C:/Users/user/Downloads/delibera_giunta_n_35%20(1).pdf