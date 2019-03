Comunali Campobasso, tavolo centrodestra: "Fra una settimana la rosa dei candidati sindaco"

Si è tenuto, presso il Grand Hotel Rinascimento di Campobasso, il tavolo di centrodestra convocato in vista delle amministrative di primavera in programma a Campobasso.

Presenti Giuseppe Santone per Forza Italia, Mimmo Izzi e Salvatore Micone per l'Udc, Filoteo Di Sandro per Fratelli d'Italia, Paola Matteo e Gianluca Cefaratti di Orgoglio Molise, la Lega con Alberto Tramontano e i Popolari con Fabio Cofelice.

Ribadita la necessità di individuare presto un candidato ampiamente condiviso ed espressione del territorio, scelto il metodo: lunedì 25 marzo la coalizione, aperta anche alle liste civiche e a tutte le forze che hanno espresso la volontà di aderire al progetto, si riunirà nuovamente e in quell'occasione tutti avranno la possibilità di proporre un nome per il candidato sindaco del Capoluogo. Proposte che verranno poi sottoposte all'attenzione del tavolo regionale del centrodestra.

Pari dignità nella scelta del candidato sindaco quindi, confronto aperto e democratico. Il tavolo di Campobasso ha raggiunto un'intesa piena sul metodo ed è pronto ad avviare il dibattito decisivo sui nomi da concludersi in tempi brevi con la scelta del candidato capace di fare sintesi e di rilanciare, insieme a tutta la squadra, le sorti di questa città.