Segreteria Pd, ecco i nomi: incarichi importanti per i sindaci altomolisani Paglione e Lombardi

Nella riunione di ieri dell'Assemblea del Pd sono venuti fuori i nomi che prenderanno parte alla segreteria regionale. Finisce quindi lo step organizzativo del Pd made in Facciolla che, nella prima riunione aveva stabilito che il ruolo di presidente sarebbe stato a turnazione tra Pardo Antonio D'Alete e Lorenzo Coia. Due le vicesegretarie donne: Giovanna Viola e Maria Chimisso. Spazio in segreteria anche per l'Altomolise. Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana è al dipartimento Enti locali. Candido Paglione, sindaco di Capracotta invece è stato inserito nel dipartimento organizzazione politica. Unici due dipartimenti tutti al femminile quello sulle pari opportunità e alla scuola, molti altri settori pesanti come il dipartimento organizzazione, statuto e Regolamenti sono composti solo da uomini. Fuori dalla segreteria la consigliera comunale di Agnone Giuseppina Catauro sulla quale il Pd locale aveva puntato.

Ora è tempo di riorganizzazione e di pensare alle comunali del 26 maggio.

Segretario Regionale:

Vittorino Facciolla

Vice Segretari :

Vittorio Rossi

Giovanna Viola

Maria Chimisso

Dipartimento Organizzazione, Statuto e Regolamenti :

Franco Capone

Pasquale Marcantonio

Salvatore Mascia

Marco Sabetta

Dipartimento Organizzazione Politica:

Pietro Maio

Nicola Messere

Costanza Carriero

Leo D'Alesio

Candido Paglione

Dipartimento Enti Locali:

Nicola Manocchio

Francesco Lombardi

Francesco Gallo

Dipartimento Sanità:

GiuseppeCecere

Natale Liberatore

Celeste Vitale

Giovanni Di Nucci

Dipartimento Pari Opportunità:

Benedetta De Lisi

Marialina Zucaro

Antonella Tolomei

Dipartimento Istruzione:

Cristina Acciaro

Giuliana Ferrara

Dipartimento Legislazione, Giustizia e Finanza Locale:

Manuela Vigilante

Salvatore Pilone

Carmelina Genovese

Sergio Sardelli

Dipartimento Formazione Politica:

Giuseppe Iglieri

Maria Florio

Francesco Sonesi

Dipartimento Ambiente e Agricoltura:

AntonioTomassone

Giuseppe Faioli

Loredana Petroniro

Ugo Toto

Dipartimento Sport e Tempo libero:

Giulio Perrucci

Antonio Staniscia

Nicola Di Renzo

Dipartimento Aree Interne:

Domenico Santorelli

Giuseppe Prioletta

Alessandro D'Alessio

Dipartimento Comunicazione e Cultura:

Alessandro Mancinella

Giovanni Mancinone

Carmen D'Antonino

Giancarlo Graziaplena

Dipartimento Europa e Immigrazione :

Alfredo Marini

Luca Fatica

Domenico Piedimonte

Dipartimento Lavoro e Wealfare:

Leo D'Antono

Luca Palmisciano

Sono invitati permanenti i tre Segretari di Federazione ed il Capo Gruppo PD in Consiglio Regionale. I delegati nei diversi dipartimenti dovranno garantire la presenza di almeno un membro per ogni convocazione di segreteria.