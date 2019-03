Daniele Gennaro Di Cicco rassegna le dimissioni da Coordinatore cittadino di Matrice della Lega-Salvini Molise.

"Considerato che sono venuti meno i propositi di natura politica concordati per la difesa del territorio con il coordinatore regionale, dott. Luigi Mazzuto – ha dichiarato in merito Di Cicco –; nonostante vari e inutili solleciti per un confronto per ottenere degli opportuni chiarimenti che ancora oggi restano inevasi. Inoltre, non condividendo la scelta politica di escludere dalla Lega le due consigliere regionali elette democraticamente, Filomena Calenda e Aida Romagnuolo, togliendo, di fatto, un ulteriore possibilità di dialogo con la stessa Lega, per discutere dei problemi che affliggono il territorio di Matrice e dintorni; per tali motivi mi vedo costretto a rassegnare le mie dimissioni da coordinatore cittadino di Matrice".