Segreteria Pd, l'analisi: ai margini le donne e i giovani del partito, si punta sui soliti nomi di esperienza

Il nuovo Pd guidato da Vittorino Facciolla, il segretario eletto alle primarie dello scorso 3 marzo.ha ufficializzato la composizione della nuova segreteria, due su tre sono donne. Giovanna Viola consigliera comunale di Campobasso, e la vice sindaca di Termoli Maria Chimisso. Terzo componete della segreteria è Vittorio Rossi, il giovane segretario del circolo Di Montaquila. Inoltre sono stati istituiti 14 dipartimenti per un totale di delegati 51 di cui 14 donne.Inoltre sono invitati come permanenti i tre Segretari di Federazione ed il Capo Gruppo PD in Consiglio Regionale(Fanelli) e i delegati nei diversi dipartimenti dovranno garantire la presenza di almeno un membro per ogni convocazione di segreteria

Le minoranze di Michele Durante e Stefano Buono hanno deciso di non partecipare alla segreteria. Chi lo ha fatto ha accettato a titolo personale. Questo è venuto fuori dalla composizione della segreteria. " Non abbiamo accettato mortificazioni- ha sostenuto Durante - il 46% del partito non ha condiviso le scelte di Facciolla. Ho deciso quindi insieme ai 20 rappresentanti della mia lista eletti nell'assemblea regionale di non accettare di partecipare alla sua segreteria ". I motivi sono molto semplici. Non è stato condiviso il rientro di D'Alete alla presidenza del partito. La linea di Durante è quella di dare apporto in assemblea e in direzione regionale del Pd dove ci sarà la rappresentanza politica.

.Ad una prima lettura politica il nuovo organismo del Pd Molisano appare pleonastico, che se da un lato va verso una maggiore partecipazione e rappresentatività, dall'altro potrebbe essere una soluzione politica adottata per meglio accontentare tutti, visto che diverse anime hanno sostenuto la candidatura del nuovo segretario.

Complessivamente non sono state rispettate le quote rosa del 50 e 50. A fronte di 51 delegati 14 sono le donne, con Micaela Fanelli 15. Oscar Scurti per la federazione basso Molise, Andrea Vertolo per Medio Molise a Isernia Luciano Sposato invitati permanenti non aumentano la quota rosa.In sintesi le donne sono rappresentate solo per il 25%, grave pecca per un partito precursore di battaglie di genere

E per di più non in tutti i dipartimenti sono rispettate le quote rosa, alcuni sono composti da delegati solo uomini e altri solo donne, ma salta all'occhio che la presenza femminile è maggiore nei soliti organismi come l'istruzione o le pari opportunità. Analisi interessante sarebbe anche quella di individuare l'età media dell'intero organismo, per meglio valutare l'entità del rinnovamento a favore dei giovani

Il territorio altomolisano ha espresso più delegati inseriti in dipartimenti importanti,il Sindaco Di Capracotta Paglione, il Sindaco di San Pietro Avellana ma nella segreteria e nei dipartimenti nessuna donna altomolisana, Pina Catauro di Agnone è delegata nell'Assemblea, invece il dott Dott Di Nucci Giovanni nel dipartimento Sanità e il giovane sempre di Agnone Paolo Di Pietro nella Direzione. Anche qui le scelte sui ruoli impongono delle riflessioni: I delegati più anziani negli organismi maggiormente rappresentativi i giovani ai margini