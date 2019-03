Giovedì 21 marzo alle ore 21,00 al Teatro Italo Argentino di Agnone spettacolo teatrale " Quaranta... ma non li dimostra " commedia in due parti di Peppino e Titina De Filippo a cura della Associazione Amici del Teatro di Pietrabbondante per la regia di Mario Baldini e con la brava attrice Adriana Palmisano.

Ingresso € 7,00