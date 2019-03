Transumanza, Altomolise e Capracotta nuovamente su Geo

Geo, la trasmissione pomeridiana più seguita in assoluto, parla Molisano e, nella puntata andata in onda il 19 marzo inizia il suo lungo racconto sulla transumanza ripercorrendo valli, paesaggi, personaggi, cibo e, tanta bellezza rurale.

Un incontro con la bellissima natura che l’alto Molise offre, la Montagna di Frosolone con i suoi pascoli, Castropignano e la sua Collina “ Toscana “, Civita Superiore di Bojano con il suo Matese incontaminato e pieno di erbe aromatiche. Tutto questo raccontato dalla cucina di Filindo,i formaggi e gli animali di Mario Borraro, il latte e le eccellenze casearie di Luigi De Maria, i legumi di due giovani Capracottesi, Loreto e Luca Beniamino.

Una puntata che subito dopo un documentario sulla bellissima Trento, ancora con il supporto molisano di Claudio Luongo per le musiche e di Maurizio Varriano per le logistiche, ha visto un Molise che della sua ruralità può trarne un vero e proprio brand senza costruzione di nulla di artefatto e senza essere secondi a nessuno. Personaggi che identificano la ns terra quali Mario Borraro, Filindo, Luigi, Loreto , Luca, sono il ns brand e con loro ci gusteremo ancora il Molise più vero, quello che tutti sognano che sia, nella puntata di venerdì 22 sempre a partire dalle ore 17,00 e sempre su Geo rai tre.

Un Molise che abbraccia più regioni e che si incammina verso la felicità attraverso un viaggio che da San Marco in Lamis, giunge a Frosolone.

Un viaggio chiamato : Transumanza !

Una transumanza che si avvicina in termini temporali e che ci avvicina alla perfezione, alla via più cruda per una vita migliore, condivisa, partecipata, fuori da schemi e da dogmi che hanno significato l’oblio e la morte. Un viaggio che riporta all’incontro ed all’amore per una terra che vuol essere la terra della Vita e, del ritorno alle origini.

Tutto questo grazie a Riccardo Barbieri, regista che del Molise condivide le bellezze, le difficoltà , le amarezze ma soprattutto la veridicità della gente.

Tutto questo, grazie alla famiglia Colantuono che ogni anno ripercorre e ci offre la possibilità di ripercorrere, uno spaccato di vita che solo chi Ama la propria terra, l’Ambiente e la tradizione può viverla da “ Re “.

Vi aspettiamo e , buon viaggio in quel Molise che assume il potere di essere UNICO !