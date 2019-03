Mancano ginecologi al Cardarelli: il commissario autorizza incarichi anche a medici in pensione

"In considerazione delle difficoltà di reclutare dirigenti medici, si autorizza l'Asrem all'espletamento di procedure per il conferimento di incarichi libero professionali estese anche a medici specialisti in quiescenza". Lo scrive il Commissario alla Sanità del Molise Angelo Giustini nella direttiva trasmessa all'Azienda sanitaria regionale. Il provvedimento segue la nota trasmessa ai vertici aziendali dal direttore facente funzioni dell'Unità operativa complessa (Uoc) di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, nella quale viene evidenziata la "gravissima criticità di personale medico in dotazione", accanto a "grosse difficoltà a garantire una corretta turnazione".

Considerando il basso numero di medici che applicano la 194/78 in materia di aborti si spera che tra questi pensionati venga ripescato anche qualcuno che possa applicare la legge. Finora lo fa soltanto il ginecologo Michele Mariano, anch'egli prossimo alla pensione. Resta una situazione gravissima che l'ospedale del capoluogo sia in questa fase critica.