Molise Dati/ la RSA Filcams chiede incontro urgente a Toma, stipendi erogati con enorme ritardo

La RSA Filcams Molise della Molise Dati , denuncia la grave situazione in cui versano i dipendenti e la Società stessa. Da mesi gli stipendi vengono erogati con enorme ritardo, tanto è vero che ad oggi non è stato ancora effettuato il pagamento del mese di febbraio 2019, e si nutrono seri dubbi per l’erogazione regolare delle mensilità future.

Più volte e in diverse circostanze sono stati annunciati verbalmente da parte del Presidente Toma, affidamenti per futuri servizi da affidare alla Regione ma, ad oggi ancora nessuna comunicazione ufficiale è giunta in tal senso