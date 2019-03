Giornata dello sport Campobasso, a Greta Fraraccio l'Ercole Sannita

VI edizione della Giornata dello Sport organizzata dalla Regione Molise Assessorato allo Sport. Quest'anno con criteri nuovi sono state premiate varie categorie di persone impegnate nello sport: dai dirigenti, alle società, alle giovani promesse, agli atleti affermati ed ai master.

La migliore portacolori per la NAI è stata Greta Fraraccio che ha vinto l'ambito premio "L'Ercole Sannita" nella categoria Giovani promesse, grazie alle sue affermazioni ottenute, lo scorso anno, ai Campionati Italiani indoor ed outdoor, una medaglia di bronzo e un sesto posto.

"I miei personali complimenti a nome di tutta la NAI – afferma il presidente Agostino Caputo - per un futuro roseo di soddisfazioni. Greta merita tutta questa attenzione per il grande impegno che ogni giorno mette nei suoi estenuanti allenamenti. Un ringraziamento infine all'assessore allo Sport Vincenzo Niro e a tutto il suo staff per l'importante manifestazione su un tema così attuale "oltre l'ostacolo lo sport è inclusione", a cui la NAI è particolarmente sensibile".