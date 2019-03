Incidente San Polo Matese, le vittime salgono a due: si tratta di una coppia di Bojano

Sono Angelo Iorio 48 anni di Campobasso ma residente a Bojano e la compagna Annalisa Salvati di 41 anni entrambi dipendenti della 3 G le vittime dell'incidente stradale di questa mattina a San Polo Matese. L'uomo ha perso la vita immediatamente mentre la donna è morta poco dopo il trasporto all'ospedale Cardarelli del capoluogo di regione. Troppo gravi le ferite riportate dallo scontro tra una Mercedes C 220 e un Suv Hunday Tucsono.

Il sinistro è avvenuto sulla statale 17 all'altezza del bivio di San Polo Matese. Sette vittime in due giorni in due incidenti stradali negli ultimi sette giorni. In lutto da questa mattina anche la comunità di Bojano e i 5 figli che la coppia lascia orfani. Un dramma nel dramma. Lievemente ferita l'altra persona coinvolta nel sinistro. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.