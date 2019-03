Il Fondo Centrale di Garanzia premia Intercredit: in arrivo più soldi per le imprese e agevolazioni per le start-up molisane

Il Fondo Centrale di Garanzia, strumento del Ministero dello Sviluppo Economico a favore delle piccole e medie imprese, ha riconosciuto Intercredit come "Confidi autorizzato" al rilascio delle garanzie sul credito alle imprese. Uno status che permetterà alla struttura da anni presente in Molise, fra i pochi Confidi in Italia, di far erogare alle imprese del territorio maggiori volumi di credito bancario a condizioni più favorevoli.

"La qualità di "Confidi autorizzato" dal Mediocredito Centrale – dichiara il Presidente di Intercredit Gianfranco Mancini –produrrà non pochi benefici per le nostre imprese che potranno così ottenere un accesso veloce e gratuito alla garanzia pubblica. Un vantaggio anche per le banche che potranno erogare più agevolmente i finanziamenti grazie alla contro-garanzia offerta dal nostro Confidi".

Intercredit annuncia anche l'introduzione di alcune novità riguardanti operazioni finanziarie assai richieste dalle piccole e medie imprese molisane. I finanziamenti fino a120mila euro saranno garantiti da Intercredit alle banche per il 67% e, di conseguenza, diventeranno più veloci e convenienti, mentre sono previste ulteriori agevolazioni per le start-up.

"Questo ennesimo riconoscimento – conclude il Presidente Mancini – dimostra l'adeguatezza patrimoniale, l'efficienza e l'accuratezza nella gestione del credito profusa in tutti questi anni dal nostro Confidi. Intercredit è da sempre vicino alle imprese del territorio con oltre 100 milioni di euro di finanziamenti garantiti ogni anno e circa 9 mila imprese socie".