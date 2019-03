Giornata mondiale della poesia, Massimo Lombardi il poeta operaio: oggi è un giorno fatto di Alba

Mentre lavorava alla Fiat di Termoli MASSIMO LOMBARDI operaio, fu colpito da un malore durante il turno di notte nel dicembre 2016. Quella notte dopo il malore volò in cielo, ma aspetta giustizia su questa terra.

Questo componimento fa parte di una sua raccolta di poesie, dal titolo "DALL'ALTRA PARTE DEL MURO" Editore IBISKOS EDITRICE RISOLO.

Oggi è un giorno fatto di alba

e di musica nelle orecchie,

e passerà anche senza far niente,

è uno come tanti, da non considerare,

è un giorno come me assente.

Oggi è solo uso di contanti ,

è spreco di denaro pubblico;

oggi è tenere la testa tra le mani,

oggi è profumo di viole

e petali di bianche rose,

oggi è solo vento,

oggi è parlare delle solite cose.

Oggi è solo un giorno come vuoi tu,

stessa mano nella mano

stessa strada, stessa voce,

che grida al vento ti amo,

oggi è lo stesso segno di croce,

stesse parole, stessa matita

che traccia segni

e graffia la mia vita.

Oggi è paura di cambiare,

sentire sempre lo stesso respiro,

le stesse scuse e gli stessi sbagli,

la solita aria da vomitare;

oggi è ingoiare ancora rossi rospi

ricevere i soliti ospiti;

programmare le solite partenze,

stessi sogni cercati ad occhi aperti

e chiusi dentro a vecchi bagagli.

Oggi è sangue dal naso,

forte mal di testa e false strette di mano,

oggi è fatto di pensieri strani

e di poca fortuna,

non riesco a stringerli tra le mani.

Oggi è segno di pace ,

è un sogno ancora da finire,

per un attimo prima svegliato dai rumori;

Oggi è scappare e andare veloce

e incontrare domani e ricominciare

a svegliarsi presto;

oggi è stringere i denti,

oggi è solo un esempio,

oggi è fingersi contenti.

Oggi è fatto di bello e cattivo tempo,

è fatto solo di te,

oggi è un sapore strano

che sa di sugo mezzo bruciato,

oggi è spedire di fretta un bacio

a chi si trova lontano,

oggi è solo un ritaglio

di giornali e foto ricordo,

oggi è una cordiale stretta di mano.

Massimo Lombardi.